الجمارك تحبط تهريب كميات كبيرة من الاراجيل والسجائر الإلكترونية

أحبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك العمري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، محاولة تهريب نكهات سجائر إلكترونية (جوس) بعدد 2850 عبوة، وأراجيل وسجائر إلكترونية بعدد 3150.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك، فإن ذلك جرى أثناء التفتيش الدقيق لشاحنة قادمة إلى المركز محملة بالمواد الغذائية المخبأة بطريقة فنية محكمة.

وأشاد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة بالجهود الكبيرة والكفاءة التي يتمتع بها موظفو الجمارك من خلال ضبطهم للعديد من القضايا النوعية والمميزة، مشيراً إلى أن دائرة الجمارك تعمل باستمرار لتحسين وتطوير أداء كوادرها العاملة في المواقع كافة ضمن أحدث الأساليب والتقنيات المعتمدة عالميًا، وتبذل جميع الجهود والطاقات لمكافحة التهريب والغش التجاري؛ لتحقيق أهداف الدائرة، والتي من ضمنها حماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من المواد المغشوشة والمقلدة.

يُشار إلى أن هذه الأنواع من السجائر غير مطابقة وغالبًا ما تكون مقلّدة ومغشوشة، وبالتالي تحتاج إلى فحوصات مخبرية من قبل المواصفات والصحة والجهات المختصة؛ لاحتوائها على مواد ضارة وسامة تؤثر على صحة وسلامة المواطن.

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