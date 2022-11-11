الإفراج عن راشد الغنوشي بعد تحقيق قضائي معه إستغرق أكثر من 14 ساعة بخصوص معاملات مالية مشبوهة

مثل زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل، راشد الغنوشي، يوم امس الخميس، أمام تحقيق محكمة ولاية سوسة (الشرقية) في قضية تعرف باسم “أنستالينغو”. قررت السماح له بالذهاب.

وقال محامي الغنوشي سامي تريكي لوكالة فرانس برس، إن موكله الذي استمع إليه القاضي لأكثر من 14 ساعة ، لا يزال قيد التحقيق في القضية.

وبحسب المصدر نفسه ، لم يحدد القاضي موعدًا لجلسته المقبلة.

ومن جانبه، قال الغنوشي في تصريحات للصحفيين فور وصوله إلى المحكمة: “هذه القضية باطلة مثل القضايا الأربع السابقة، وهي تهدف إلى صرف انتباه المجتمع التونسي عن المشاكل الحقيقية”.

وأضاف أن “ملف القضية فارغ وليس هناك ما يشير إلى وجود إحدى الجرائم المشار إليها في القضية مثل تغيير النظام السياسي وإجبار المواطنين على قتل بعضهم”.

وقد تضمنت القضية التي تم فيها استدعاء الغنوشي للتحقيق معاملات مالية مشبوهة من قبل شركة محتوى رقمي.

كما تتعرض الشركة للملاحقة القضائية منذ عام 2021 ، بحسب تقارير إعلامية محلية ، خاصة بتهمتي “التآمر على أمن الدولة” و “التحريض على العنف”.

وكان قد بدأ التحقيق في هذه القضية بعد 25 يوليو 2021 ، بعد أن احتكر الرئيس قيس سيد السلطة في البلاد.

أعلنت السلطات التونسية أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشرة أشخاص ، بينهم الغنوشي ورئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي.

وقد تم استدعاء الغنوشي في 19 يوليو / تموز للتحقيق في قضية غسل أموال وفساد أخرى ، ونفت النهضة المزاعم ضد زعيمها.

وأصدر القضاء التونسي ، في 27 يونيو / حزيران ، قرارا بمنع الغنوشي من السفر في إطار تحقيق معه في الاغتيالات السياسية التي وقعت عام 2013.

وتمر تونس بأزمة سياسية عميقة منذ أن انفرد سعيد بالسلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو / تموز 2021 ، عندما أقال رئيس الوزراء وعلق برلمان الغنوشي قبل أن يحله سعيد.

وقد تعرض سعيد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب دستور جديد تم تبنيه بعد استفتاء شعبي في 25 يوليو ، والذي غير النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى نظام رئاسي ، بعد تعزيز سلطات الرئيس على حساب البرلمان. .

ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في 17 ديسمبر لكن الغنوشي يعتبرها “مزورة”.

واتهمت المعارضة ، وخاصة حزب النهضة ، ومنظمات حقوقية ، رئيس الجمهورية بالموافقة على تعديل الدستور وتصفية حسابات سياسية مع خصومه عبر مؤسسات الدولة والقضاء. من ناحية أخرى ، يؤكد سعيد أن القضاء مستقل.