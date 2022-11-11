خارطة تفصيلية للإتفاق التطبيعي المشؤوم بين الاردن وإسرائيل والإمارات حول مشروع "الماء مقابل الكهرباء"
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جرينتش+2 03:52
الإفراج عن راشد الغنوشي بعد تحقيق قضائي معه إستغرق أكثر من 14 ساعة بخصوص معاملات مالية مشبوهة
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