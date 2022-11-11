اجتماع التغير المناخي في مصر أعطى الكثير من “طق الحنك” فقط

كما توقعنا مسبقا، فان اجتماع التغير المناخي في مصر لم يعط الا كثيرا من “طق الحنك” بدون نتيجة، ما عدا دعم أنظمة دكتاتورية مثل نظام السيسي.
اما نحن فمن الذين يقاتلون على الأرض يوميًا لمكافحة تهديدات مثل تغير المناخ ، وتدمير الموائل ، والاستغلال المفرط للمصادر، والتلوث ، والأنواع الغازية (بما في ذلك النوع البشري) ، ففي معهدنا هذا الأسبوع فقط قدمنا خمس ورش عمل تناولت هذه القضايا التي غيرت السلوكيات. لقد عملنا على المنشورات البحثية والتعليم والحفظ المباشر.
سأسافر أنا وفريق من هنا إلى عمان يوم الأحد المقبل لمناقشة نتيجة إعادة تقييم المناطق المحمية في فلسطين. حصلنا على مطر جيد يسقي شتلاتنا المزروعة حديثًا. ونحن تعرّف الزوار من جميع الأعمار والجنسيات على الوحدات الموجودة في الحديقة النباتية والمتحف.
أقوم في هذا الفصل الدراسي بتدريس مساقين لطلاب الماجستير، أحدهما عن البيولوجيا الجزيئية المتقدمة، والآخر عن منهجيات البحث في العلوم الاجتماعية مع التركيز على السياحة وإدارة الفنادق.
المنهج هنا http://qumsiyeh.org/typicalcoursesyllabus/
وهذا فصل نشر للتو ناقشناه في مؤتمر عقد في اسطنبول الأسبوع الماضي: تأملات فلسطينية فيما نتعلمه. في “رؤيتنا للتحرير، أحاديث صريحة للقادة والمفكرين الفلسطينين، تحرير رمزي بارود وايلان بابيه.
https://www.palestinenature.org/research/——.pdf
وإليكم مقال بحثي نُشر على الإنترنت عام 2021 وورقيا عام 2022 حول التغيير في معرفة النباتات البرية في قرية فلسطينية على مدى 100 عام (تستحق القراءة)
https://www.palestinenature.org/research/Temporal-change-in-traditional-knowledge-and-use-of-wild-plants-in-Artas-Palestine.pdf
منتدى 17 نوفمبر حيث يمكن رؤيتي أنا ونوام تشومسكي وآخرين يناقشون صعود الفاشية على مستوى العالم
After Mussolini: A Warning Against Future Proto-Fascisms & the Far Right’s Threat to Humanity & the Environment
عقدنا المؤتمر العالمي للتنوع البيولوجي يومي 19 و 20 تشرين الأول / أكتوبر في قصر المؤتمرات في بيت لحم. فيما يلي تسجيلات الجلسات لمن لم يحضر
الجلسة الثانية: الاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي https://youtu.be/D1nioyBkp8w
الجلسة الثالثة: تعميم التنوع البيولوجي https://youtu.be/mtI-hglWz0k
الجلسة الرابعة ورشة عمل المشاركة المجتمعية https://youtu.be/9eghwBpbTcU
الجلسة السادسة – التنوع البشري https://youtu.be/GBjhgAo7Zt0
الجلسة 7 أ البحث التطبيقي https://youtu.be/2-vxcl4lbT8
الجلسة 7 ب البحوث التطبيقية https://youtu.be/B7kzNb3F28s
الجلسة الثامنة: تعبئة الموارد للتنوع البيولوجي https://youtu.be/CRt5B97xurg
الجلسة التاسعة: توثيق الطبيعة والحفاظ عليها https://youtu.be/AjZxfUYVXdY
متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي
معهد فلسطين للتنوع البيولوجي والاستدامة
جامعة بيت لحم
فلسطين المحتلة
http://qumsiyeh.org
http://palestinenature.org