أجواء لطيفة بمعظم المناطق اليوم الجمعة وغدا, وعدم استقرار الاحد

تكون درجات الحرارة اليوم الجمعة، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على أحيانا.

وتكون الأجواء الأحد، غائمة جزئيا بشكل عام، ومع ساعات الظهيرة من المتوقع أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي؛ حيث يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر خاصة شرقي وجنوب شرقي المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات .

وتبقى المملكة الاثنين، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي؛ وتكون الأجواء غائمة جزئيا ويتوقع هطول زخات من المطر في مناطق متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة أحيانا في جنوب وشرق المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى لفترة محدودة ويصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 9، وفي مرتفعات الشراة 20 – 8، وفي مناطق البادية 26 – 11، وفي مناطق السهول 24 – 12، وفي الأغوار الشمالية 28 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 20، وفي البحر الميت 29 – 19، وفي خليج العقبة 30 – 19 درجة مئوية.

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