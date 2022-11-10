في ذكرى رحيله.. القيادي الفتحاوي منير المقدح: "أبو عمار" أدرك بعد سنة من إتفاق أوسلو عبثية التفاوض مع إسرائيل
أهم العناوين
جرينتش+2 06:25
حبس موظف حكومي 6 أشهر ارتشى لشطب مخالفة بألف دينار
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني