ارتفاع معدل التضخم في المملكة 4.14 % للعام الحالي عن السابق

عمان – ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” في الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، بنسبة 4.14 بالمئة، ليبلغ 106.53 مقابل 102.29 لنفس الفترة من العام الماضي 2021، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

وقالت الدائرة في تقريرها الشهري اليوم الخميس، إن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت بهذا الارتفاع مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 23.57 بالمئة، النقل بنسبة 5.84 بالمئة، الإيجارات بنسبة 2.17 بالمئة، الثقافة والترفية بنسبة 9.40 بالمئة، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 7.21 بالمئة.

وأشارت إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول من هذا العام، بنسبة 5.23 بالمئة، ليصل إلى 108.31 مقابل 102.92 لنفس الشهر من العام الماضي، موضحة أن مجموعة الوقود والإنارة أسهمت بنسبة 34.12 بالمئة بهذا الارتفاع، النقل بنسبة 5.10 بالمئة، الإيجارات بنسبة 4.48 بالمئة، الثقافة والترفية بنسبة 14.36 بالمئة، والصحة بنسبة 7.00 بالمئة.