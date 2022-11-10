في ذكرى رحيله.. القيادي الفتحاوي منير المقدح: "أبو عمار" أدرك بعد سنة من إتفاق أوسلو عبثية التفاوض مع إسرائيل
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ارتفاع معدل التضخم في المملكة 4.14 % للعام الحالي عن السابق
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