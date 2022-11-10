أجواء لطيفة بمعظم مناطق المملكة اليوم الخميس وحتى الأحد

يطرأ اليوم الخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة .

وتبقى الأجواء يومي السبت والأحد، لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة ، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 – 12 درجة مئوية، غرب عمان 18 – 10، المرتفعات الشمالية 18 – 9، مرتفعات الشراة 17 – 8، مناطق البادية 23 – 11، مناطق السهول 21 – 12، الأغوار الشمالية 28 – 17، الأغوار الجنوبية 30 – 19، البحر الميت 29 – 19، وفي خليج العقبة 29 – 18 درجة مئوية.