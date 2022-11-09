القبض على 3 مروجين للمخدرات أحدهم مصنف بالخطر جداً بالبادية الجنوبية

داهمت قوة أمنيّة من إدارة مكافحة المخدرات ثلاثة مروجين للمواد المخدرة أحدهم مصنف بالخطر جداً في إحدى مناطق البادية الجنوبية أثناء نقلهم لكمية من المواد المخدرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ الأشخاص المشبوهين حاولوا الفرار عند مداهمتهم إلا أنّ القوة تابعتهم وتمكنت من إلقاء القبض عليهم وضُبط بحوزتهم سبعة كفوف من مادة الحشيش المخدرة.

وفي سياق متصل تمكن فريق خاص من إدارة البحث الجنائي من إلقاء القبض على مطلوب مصنف بالخطر بعد تحديد مكان وجوده في إحدى مناطق جنوب العاصمة وضُبط بحوزته سلاحان ناريان أحدهما أوتوماتيكي وكمية من الذخيرة الحية.