اليوم الاربعاء.. استشهاد الشاب رأفت عيسة غرب جنين، بعد استشهاد المقاوم مهدي حشاش بمخيم بلاطة شرق نابلس
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جرينتش+2 09:26
أنقرة تطلق إشارات جديدة للمصالحة مع دمشق، و”رئيس الحزب الوطني” الحليف لاردوغان يستعد للقاء الرئيس الاسد
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