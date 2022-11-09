أجواء باردة وأمطار متفرقة اليوم الاربعاء، وارتفاع الحرارة غداً وبعده

تبقى المملكة اليوم الأربعاء، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة، حيث تسود أجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول أمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشمالية الشرقية قد تكون غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد.

كما تمتد زخات خفيفة من المطر إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول في ساعات الصباح والليل المتأخرة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء السبت، لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 – 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 7، وفي مرتفعات الشراة 15 – 6، وفي مناطق البادية 23 – 9، وفي مناطق السهول 20 – 10، وفي الأغوار الشمالية 27 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 19، وفي البحر الميت 28 – 18، وفي خليج العقبة 28 – 17 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة