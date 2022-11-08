لقطع دابر الدس الامريكي.. وزارة الخارجية الروسية تؤكد استعداد موسكو للقيام بدور الوساطة بين الرياض وطهران

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، استعداد موسكو لأن تكون وسيطا في اتصالات إيران مع السعودية لتسوية الخلافات، مؤكدا أنه يجب حل المشاكل الحالية عبر الحوار.

وقال بوغدانوف، ردا على سؤال من وكالة “سبوتنيك” للتعليق على تصعيد العلاقات بين الرياض وطهران: “نحن على اتصال مع أصدقائنا السعوديين والإيرانيين. ونؤيد حل جميع التناقضات وسوء الفهم المستجد على طاولة المفاوضات في إطار حوار بناء”.

وأضاف: “لقد كنا دائما مستعدين ونبذل بالفعل جهودا للعب دور وساطة معينة، إذا طالب به أصدقاؤنا في كل من الرياض وطهران”.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، في وقت سابق، أن المملكة العربية السعودية تبادلت معلومات استخبارية مع الولايات المتحدة حول “هجوم وشيك” من إيران على أهداف داخل أراضيها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني شافي إن الدول الغربية تتعمد تصعيد الأجواء ضد إيران، من خلال الإشارة إلى أن طهران تستعد لضرب السعودية.

وأعلنت أجهزة المخابرات الإيرانية نها اعترضت شحنة من الأموال ومعدات استخبارية من المملكة العربية السعودية، كانت مخصصة لمثيري الشغب في البلاد