أمطار رعدية غزيرة صباح اليوم الثلاثاء وتحذيرات من تشكل السيول

تتأثر المملكة اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي يتمركز جنوب جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا، وتسود أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة مع تساقط الأمطار في شمال ووسط المملكة، يتوقع أن تكون في ساعات الصباح الباكر غزيرة أحياناً قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد.

ويتوقع أن تمتد الهطولات المطرية الخفيفة مع ساعات الظهيرة لتشمل أجزاء من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر احتمال تشكل السيول في ساعات الصباح الباكر في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

وتبقى المملكة يوم غدٍ الأربعاء، تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة، حيث تسود أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة مع تساقط الأمطار بين الحين والآخر خاصة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد أحيانا في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 17 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 9، وفي مرتفعات الشراة 16 – 6، وفي مناطق البادية 23 – 11، وفي مناطق السهول 20 – 12، وفي الأغوار الشمالية 27 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 20، وفي البحر الميت 27 – 19، وفي خليج العقبة 28 – 18 درجة مئوية.

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