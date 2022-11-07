وزارة الزراعة: لم نسجل أي حالة غش بزيت الزيتون حتى اليوم

صحح الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة، لورنس المجالي، إنه لم يتم تسجيل أي حالات غش في زيت الزيتون حتى اللحظة، مؤكدا التزام المعاصر بالإجراءات اللازمة للعصر لضمان جودته قبل وصوله إلى المواطنين.

وقال المجالي لقناة “رؤيا” اليوم الاثنين أن الوزارة تنفذ حملات رقابة وتفتيش على معاصر الزيتون للتأكد من خلوها من عمليات الغش، منوها إلى عدم استيراده من الخارج، وفق التعليمات.

وأشار إلى أنه يتم متابعة الصفحات المروجة لبيع الزيت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى عدم تسجيل أي مخالفة بهذا الخصوص.

وأفاد المجالي أن الأردنيين يشترون الزيت من المعاصر مباشرة لضمان جودته وعدم التلاعب به، مبينا أن سعر تنكة زيت الزيتون يتراوح بين 80 إلى 85 دينارا.