نادي الأسير الفلسطيني: 6 آلاف حالة اعتقال نفذها العدو في الضفة المحتلة، منذ بداية هذا العام حتى نهاية الشهر الماضي
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جرينتش+2 03:17
موسكو تنفي عقد محادثات سرية بين مستشار الأمن القومي الأميركي وكبار المسؤولين الروس لتطويق مخاطر الحرب في أوكرانيا
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