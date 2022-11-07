مصر الى أين ؟؟.. بعد ضياع تيران وصنافير، ومصادرة مياه النيل، إسرائيل تبدأ شق قناة بن غوريون لضرب قناة السويس/ فيديو
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جرينتش+2 08:45
لمنع تقدم الدول النامية.. هكذا تسيطر الولايات المتحدة، من خلف الصندوق والبنك الدوليين، على اقتصادات العالم
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