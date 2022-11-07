انخفاض الحرارة اليوم الاثنين، ومنخفض جوي وهطول للأمطار غدا

يطرأ اليوم الاثنين، انخفاض على درجات الحرارة، وتسود أجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة مع الساعات الأولى من يوم غدٍ الثلاثاء، بمنخفض جوي يتمركز جنوب جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً الى غائمة مع تساقط للأمطار في شمال ووسط المملكة، ويتوقع أن تكون في ساعات الصباح الباكر غزيرة أحياناً قد يصحبها الرعد، كما يتوقع أن تمتد الأمطار مع ساعات الظهيرة لتشمل أجزاء من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية.

وتبقى المملكة الأربعاء، تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة، حيث تسود أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة مع تساقط زخات من المطر بين الحين والآخر خصوصا في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 – 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 – 11، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 10، وفي مرتفعات الشراة 19 – 7، وفي مناطق البادية 25 – 12، وفي مناطق السهول 24 – 13، وفي الأغوار الشمالية 29 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 21، وفي البحر الميت 29 – 20، وفي خليج العقبة 30 – 19 درجة مئوية.

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