مملكة البحرين "العظمى" تسارع للإعلان أنها ستواصل تطوير علاقاتها مع إسرائيل حتى بعد تشكيل حكومة نتنياهو الفاشية
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جرينتش+2 01:53
في سقطة شنيعة اثارت جدلاً واسعاً.. بايدن الخرف يُشكك في القدرة الإلهية، ويعلن ان أفغانستان “مكان نسيه الله”
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