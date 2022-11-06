فيما قرر بينيت ترك السياسة.. لابيد: لن أشارك في الحكومة المتوقع أن يُشكلها نتنياهو، وسنقاتل حتى نعود إلى الحكم

قال رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد، مساء اليوم الأحد، إنه لن يشارك في الحكومة الجديدة التي يتوقع أن يشكلها بنيامين نتنياهو.

وأكد لابيد في كلمة له خلال حفل لإحياء ذكرى مقتل يتسحاق رابين، إنه لا يوجد أي سيناريو يمكن من خلاله الدخول إلى الحكومة، قائلًا: “سنقاتل حتى نعود إلى الحكم”.

وأضاف: “الحكومة برئاستي خسرت الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي .. أنا لا أستعد لأدير ظهري لمن لم ينتخبنا .. أولئك الذين يؤمنون بالديمقراطية الإسرائيلية عندما يفوزون، يجب أن يؤمنوا بها حتى عندما يخسرون”.

وفي السياق، يواصل بنيامين نتنياهو منذ الصباح لقاءاته مع كبار قادة أحزاب كتلته اليمينية لمعرفة مطالبهم لتشكل الحكومة المقبلة تمهيدًا للتوصية به أمام الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

وقد قدم ظهر اليوم نفتالي بينيت استقالته رسميًا من منصبه الحالي كرئيس وزراء بالإنابة، وقرر ترك الحياة السياسية.