فيما قرر بينيت ترك السياسة.. لابيد: لن أشارك في الحكومة المتوقع أن يُشكلها نتنياهو، وسنقاتل حتى نعود إلى الحكم
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جرينتش+2 07:58
فيما قرر بينيت ترك السياسة.. لابيد: لن أشارك في الحكومة المتوقع أن يُشكلها نتنياهو، وسنقاتل حتى نعود إلى الحكم
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