مملكة البحرين "العظمى" تسارع للإعلان أنها ستواصل تطوير علاقاتها مع إسرائيل حتى بعد تشكيل حكومة نتنياهو الفاشية
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جرينتش+2 01:53
بعد يأسها من الانتصار على بوتين.. إدارة بايدن تطالب قادة أوكرانيا سراً بالتعبير عن انفتاحهم على التفاوض مع روسيا
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