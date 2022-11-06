بدء العمل التجريبي بنظام الـ 24 ساعة على جسر الحسين اليوم الاحد

صرح مدير إدارة أمن الجسور، العقيد محمد الرحاحلة، إنه قد تم بدء العمل التجريبي صباح اليوم الأحد، لعبور المسافرين عبر جسر الملك حسين بنظام الـ 24 ساعة، ويستمر ذلك تجريبياً حتى منتصف يوم الجمعة المقبل .

واوضح العقيد الرحاحلة أن خدمة العبور خلال الـ 24 ساعة تقتصر على القادمين والمغادرين العرب وتبقى كالمعتاد للوفود الدبلوماسية و (V. I. P) والمجموعات السياحية من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة التاسعة مساءً على مدار الأسبوع (باستثناء الجمعة والسبت) بتوقيت الأردن، وفق إذاعة الأمن العام.

وبين الرحاحلة، أنه لا تغيير على حركة المعبر التجاري (الشحن) وتواجد جميع المسافرين الراغبين بالسفر باتجاه الضفة الغربية قبل الموعد بساعة بعد الحجز المسبق من خلال الشركة الناقلة.