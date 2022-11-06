مملكة البحرين "العظمى" تسارع للإعلان أنها ستواصل تطوير علاقاتها مع إسرائيل حتى بعد تشكيل حكومة نتنياهو الفاشية
أهم العناوين
جرينتش+2 01:52
بدء العمل التجريبي بنظام الـ 24 ساعة على جسر الحسين اليوم الاحد
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني