تهويد أكاديمي مغربي.. افتتاح كنيس يهودي داخل حرم جامعة "أمير المؤمنين" بمدينة مراكش هو الأول في العالم العربي !!!
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21 مليون دينار كلفة عطاء تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية
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