تهويد أكاديمي مغربي.. افتتاح كنيس يهودي داخل حرم جامعة "أمير المؤمنين" بمدينة مراكش هو الأول في العالم العربي !!!
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هكذا هدد كيسنجر الملك فيصل.. تركي الفيصل يروي كواليس الخلاف بين السعودية والولايات المتحدة عام 1973/ فيديو
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