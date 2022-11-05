الكاتبــات والحجــاب

تهويد أكاديمي مغربي.. افتتاح كنيس يهودي داخل حرم جامعة "أمير المؤمنين" بمدينة مراكش هو الأول في العالم العربي !!!
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