إدارة الجسور تعلن العمل على جسر الملك حسين بنظام الـ 24 ساعة، اعتباراً من غد الأحد حتى الجمعة المقبل كفترة تجريبية

أعلنت إدارة أمن الجسور، اليوم السبت، عن العمل بنظام الـ 24 ساعة على جسر الملك حسين، اعتبارا من يوم غد الأحد ولغاية يوم الجمعة المقبل، ولمدة أسبوع واحد فقط كفترة تجريبية.

وللمغادرين والقادمين العرب، سيتم فتح جسر الملك حسين في تمام الساعة التاسعة صباحا يوم غد الأحد ولغاية الساعة الثانية من ظهر الجمعة.

وللدبلوماسي الـ(V. I. P) والمجموعات السياحية، تكون الحركة كالمعتاد من الساعة التاسعه صباحا ولغاية الساعة التاسعة مساءً على مدار الأسبوع (باستثناء الجمعه والسبت).

وستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) كالمعتاد، وفق الإدارة.

وقد نوهت إدارة أمن الجسور لجميع المسافرين الذين يرغبون بالسفر باتجاه الضفة الغربية، بضرورة التواجد في الجسر قبل الموعد بساعة.