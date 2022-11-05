بعدما هاجم بوتين المثليين واعتبر التحول الجنسي جريمة.. روسيا تستعد لتشديد العقوبات ضد هؤلاء الخارجين على الأديان
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جرينتش+2 07:05
إدارة الجسور تعلن العمل على جسر الملك حسين بنظام الـ 24 ساعة، اعتباراً من غد الأحد حتى الجمعة المقبل كفترة تجريبية
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