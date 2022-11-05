أجواء خريفية معتدلة بمعظم المناطق اليوم السبت وغدا وبعده

تكون الأجواء اليوم السبت، خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تسجل أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي 3-4 درجات مئوية، مع بقاء الأجواء خريفية معتدلة بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين، انخفاض على درجات الحرارة، حيث تسود أجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

كما يطرأ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع تساقط زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 – 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 12، وفي مرتفعات الشراة 21 – 10، وفي مناطق البادية 26 – 14، وفي مناطق السهول 25 – 15، وفي الأغوار الشمالية 31 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 23، وفي البحر الميت 31 – 22، وفي خليج العقبة 31 – 21 درجة مئوية.

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