النادي الفيصلي بطلا لدوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2022



حقّق فريق النادي الفيصلي لقب دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2022، اليوم الجمعة، بعد تحقيقه 51 نقطة، ليرفع رصيده من الألقاب إلى 35 وهو رقم قياسي.

الفيصلي فاز، على الجزيرة اليوم الجمعة، برباعية نظيفة، سجلها سالم العجالين وأمين الشناينة ويوسف الرواشدة وحاتم الروشدي، على ملعب الأمير محمّد في الزرقاء.

اما فريقا الوحدات والحسين إربد، فقد استقر رصيدهما عند 50 نقطة خلف الفيصلي، بعد أن فاز الوحدات على مغيّر السرحان بهدف سجّله مهند أبو طه، وفوز الحسين إربد على سحاب بهدف سجّله محمد موالي، وذلك في الجولة الختامية للدوري.