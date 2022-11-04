طائرات العدو تغير فجر اليوم الجمعة على أهداف في قطاع غزة بدعوى الرد على صواريخ إستهدفت مستوطنات الغلاف/ فيديو
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الامن يضبط 93 قضية مخدرات ويعتقل 171 متورطاً خلال اسبوع
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