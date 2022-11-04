الأمن يحذر من المسير بمواكب لدى انتهاء مباريات الدوري اليوم

حذرت مديرية الأمن العام السائقين من المسير على شكل مواكب وتعطيل حركة السير، ولا سيّما مع انتهاء مباريات الدوري اليوم.

وأكدت، أنها لن تتهاون مع مرتكبي هذا النوع من المخالفات، وأنها ستتخذ أشد الإجراءات بحق مرتكبيها، حيث سيتم العمل على نشر مرتبات ودوريات باللباس المدني والعسكري لرصد مخالفات المواكب وإغلاق الطرق أو تعطيل السير فيها، وتحرير المخالفات وجاهيا أو عن طريق تسجيل أرقام المركبات واستدعاء أصحابها .

ودعت المديرية الجميع إلى الالتزام وعدم ارتكاب مثل تلك المخالفات أو أية مخالفات ترتبط بتعطيل مصالح المواطنين أو تؤثر على سلامتهم.

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