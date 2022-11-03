وزارة التعليم العالي توضح عملية التقدم للمنح والقروض الداخلية

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، عملية تقديم طلبات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2022 / 2023.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، اليوم، إن الطلبة بمستوى سنة ثانية وما بعدها عليهم إنشاء اسم مستخدم جديد حتى يتمكنوا من تقديم طلب الاستفادة، حيث أن اسم المستخدم في العام الماضي أصبح غير مفعل.

وأضاف، أن المرحلة الحالية التي بدأت بتاريخ 1 / 11 / 2022 وتستمر حتى تاريخ 10 / 11 / 2022 هي مرحلة تقديم طلبات الاستفادة فقط، حيث ستقوم الوزارة بعد انتهاء عملية تقديم الطلبات باحتساب النقاط للطلبة وفقًا لتعليمات صندوق دعم الطالب ثم إعلان بيانات الطالب الاقتصادية والأكاديمية إضافةً إلى النقاط التي تم احتسابها له خلال فترة ستحدد لاحقاً.

وتابع، انه يمكن لكل طالب خلال تلك الفترة الاعتراض على هذه النقاط المحتسبة شريطة تحميل وثيقة معززة، كما يمكن للطالب خلال نفس الفترة أن يتقدم بوثيقة للحالة الإنسانية التي تنطبق عليه (ستقوم الوزارة يوم السبت المقبل بالإعلان بشكل تفصيلي عن هذه الحالات).

كما سيتمكن الطالب من الإطلاع على جميع أنواع المنح الكاملة والجزئية والقروض التي يمكنه الاستفادة منها.

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