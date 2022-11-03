بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات غرف التجارة اليوم الخميس

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الخميس، عن بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية 2022، وفقا لأحكام نظام غرف التجارة.

ودعت الهيئة الراغبين بالترشح لعضوية مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات التجارية، الى تقديم طلبات الترشح في مقار غرف التجارة أيام ( الخميس، الجمعة، السبت) الموافق (3،4،5/11/2022) من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثالثة مساءً، باستثناء يوم السبت حيث يكون الدوام لغاية الساعة الثانية ظهرا.

كما بينت الهيئة أنه يمكن الحصول على طلب الترشح الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد يوم السبت الموافق 3/12/2022، موعدا للاقتراع لانتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية 2022.