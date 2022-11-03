إغلاقات على طريق المطار مساء اليوم الخميس لغاية فجر الأحد

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اليوم الخميس، عن استئناف العمل بتنفيذ أعمال الصيانة المسائية لطريق مطار الملكة علياء الدولي من معرض عمان الدولي باتجاه جسر الأمير حسين اعتبارا من مساء اليوم ولغاية فجر الأحد المقبل.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن الأعمال تشمل الكشط وتنفيذ الخلطات الإسفلتية والعديد من الأعمال اللازمة.

وأوضحت أنه سيتم إغلاق جزئي للمسرب الأيسر المتجه إلى المطار، وتحويل السير إلى أقصى المسرب من المنطقة الواقعة من مدخل معرض عمان الدولي ولغاية جسر الأمير حسين.

وأشارت الوزارة إلى أن الأعمال ستتم خلال ساعات الليل، حيث تم اختيار أيام نهاية الأسبوع كي لا تتسبب الأعمال بأية ازدحامات مرورية.

وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الأمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة