تبون اعتبرها إحياءً للتضامن العربي.. قمة الجزائر تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية، والتمسك بمبادرة السلام العربية
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واجباتنا فى ذكرى وعد بلفور
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