قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة، وعدم تجديد عقد مدير الضَّمان الاجتماعي

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة، عاصم حدَّاد، على أن يتولَّى أمين عام ديوان المحاسبة إدارة شؤون الدِّيوان إلى حين تعيين رئيس جديد.

كما قرَّر المجلس عدم تجديد عقد مدير عام المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي، الدكتور حازم الرَّحاحلة.

وقد قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تكليف الدكتور محمد صالح سليمان الطراونة بالقيام بمهام وأعمال وظيفة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، اعتباراً من يوم غد الخميس، وذلك لحين تعيين مدير عام أصيل للمؤسسة.