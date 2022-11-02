تبون اعتبرها إحياءً للتضامن العربي.. قمة الجزائر تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية، والتمسك بمبادرة السلام العربية
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جرينتش+2 12:19
قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة، وعدم تجديد عقد مدير الضَّمان الاجتماعي
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