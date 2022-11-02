زخات في اجزاء من المملكة اليوم الاربعاء وارتفاع الحرارة غدا وبعده

تبقى المملكة اليوم الأربعاء، تحت تأثير حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، ويطرأ انخفاض طفيف على الحرارة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومن المتوقع تساقط زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانا في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يومي الخميس والجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء السبت، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الصحراوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 9، وفي مرتفعات الشراة 17 – 7، وفي مناطق البادية 25 – 11، وفي مناطق السهول 23 – 14، وفي الأغوار الشمالية 29 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 20، وفي البحر الميت وخليج العقبة 29 – 19 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة