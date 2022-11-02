في ذكرى وعد بلفور.. نتنياهو يستعد للعودة للحكم، وأنصاره يحتفلون بالفوز في انتخابات الكنيست قبل إعلانها رسمياً
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جرينتش+2 04:08
زخات في اجزاء من المملكة اليوم الاربعاء وارتفاع الحرارة غدا وبعده
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