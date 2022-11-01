70 مليون دينار دعم حكومي “للملكية”، لكن نزيف الخسائر مستمر

أظهرت البيانات المالية للملكية الأردنية حصولها على دعم حكومي بقيمة 70 مليون دينار ،بقرار لمجلس الوزراء بتاريخ 18 أيار/مايو 2022؛ لرفع رأس مال الشركة.

وبحسب البيانات المالية التي أظهرها إفصاح لشركة للملكية الأردنية، فإن الدعم الحكومي قدم على شريحتين وبقيمة 35 مليون دينار لكل منها، تلقت الملكية الشريحة الأولى في شهر أيار/مايو 2022، والشريحة الثانية في شهر آب/أغسطس 2022.

واوضحت البيانات المالية أيضا ارتفاع الخسائر المتراكمة للشهور التسعة الأولى من العام الحالي؛ لتصل إلى 392.7 مليون دينار، لتتجاوز بذلك خسائرها المتراكمة رأس مالها.

كما أظهرت البيانات ارتفاع النفقات في بند البيع والتسويق من 20 مليون دينار العام الماضي، إلى 30 مليون دينار حتى نهاية الشهور التسعة الأولى من عام 2022.

وكانت الملكية الأردنية قد صرحت، امس الاثنين، أن صافي الخسائر وصل خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي، 71 مليون دينار، مقارنة مع 54 مليون دينار سجلتها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الملكية الأردنية في بيانتها، إن الارتفاع في صافي الخسائر جاء لزيادة أسعار الوقود بشكل ملحوظ، حيث تكبدت الشركة فروقات أسعار الوقود للفترة المذكورة بقيمة 81 مليون دينار.

وقد حصلت الشركة على كتاب تطمين من وزارة المالية ممثلة عن الحكومة؛ حيث تنظر الحكومة بإيجابية للاستمرار في دعم لشركة في المستقبل.

وفي رده على استفسارات “المملكة” قال الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية، سامر المجالي، إن الحكومة ضخت 70 مليون دينار؛ لرفع رأس مال الشركة.

وأكد المجالي، أن الدعم الحكومي جاء كجزء من المطلوب لمواجهة الخسائر التي تكبدتها شركة الملكية الأردنية خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذا الدعم الحكومي ساهم بخفض ربع الخسارة التي منيت بها الملكية.

وأشار المجالي لوجود حديث مع الحكومة لتقديم دعم غير مالي لتحسين رأس مال الشركة أيضا.

وأضاف أن “الملكية الأردنية أعادت هيكلة نفسها للاهتمام بالسياحة الوافدة للمملكة، وأدخلت برامج تسويقية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة في بلدان أوروبا والخليج العربي، والولايات المتحدة، الأميركية، مبينا أن البرامج التسويقية حصلت على نتائج وتجاوب إيجابي، واستطاعت استقطاب 600 ألف مسافر إلى الأردن في 5 أشهر الأولى من العام.

وأشار المجالي إلى أن نفقات الحجز بعد ارتفاع أعداد الركاب ارتفعت أيضا.

وأكد المجالي أن أكبر تحدٍ يواجه الشركة حاليا هو ارتفاع أسعار الوقود الذي زاد عن 80% عن مستويات السنة الماضية؛ ليشكل ما نسبته 48% من الكلفة التشغيلية للطائرات، مبينا أن أسعار الوقود في الأردن هي العليا للملكية الأردنية في العالم على الرغم من أن الأردن مركز حركة الملكية الأردنية.

كما أكد أن مساعدة الضمان الاجتماعي من خلال برنامج “استدامة” خفف بشكل كبير من خسائر الشركة وساهم باستمرار الوظائف في الملكية الأردنية.

البيانات المالية لشركة الملكية الأردنية أظهرت أن الضمان الاجتماعي ساهم بنسبة 40 % من رواتب الموظفين، وبحد أقصى يتراوح بين 500 إلى 1000 دينار لكل موظف شهريا.