في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة العملاق وديع الصافي/ فيديو

يصادف اليوم الثلاثاء 01 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان اللبناني وديع الصافي، أحد أهم عمالقة الطرب في العالم العربي، حيث قدم خلال مسيرته مجموعة من الأغاني التي خلدت اسمه بين كبار المطربين،

وقد عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا عن هذا الفنان الكبير.

وُلد الفنان الراحل في الأول من نوفمبر عام 1921م في لبنان، وحصل على الجنسية المصرية، بالاضافة الى جنسيته اللبنانية، وقد تميز وديع الصافي بالصوت الصافي العذب الذي انتشر عبر أغانٍ عديدة، حيث سافر إلى أنحاء مختلفة من العالم وغنى بلغات مختلفة منها العربية والفرنسية والبرتغالية والإيطالية، ومن أشهر أغانيه التي ما زالت محفورة في قلوب محبيه: على رمش عيونها، دار يا دار، الليل يا ليلي، يا عيني على الصبر، عظيمة على مصر، جاروا الحبايب، بالإضافة إلى أغاني مميزة أخرى.

لحّن وديع الصافي 99% من أغانيه، لكنه استعان ببعض الملحنين أثناء مسيرته الفنية مثل الأخوين رحباني ومحمد عبدالوهاب وفريد الأطرش،

وقد توفي صوت الجبل الفنان والملحن اللبناني وديع الصافي مساء يوم الجمعة، الحادي عشر من أكتوبر عام 2013 عن عمر ناهز 92 عاما، قضى أكثر من نصفه في العطاء الفني.