على ذمة موقع "أفريكا إنتليجنس".. موجة استقالات بين ضباط المخابرات المصرية احتجاجا على سياسات السيسي الاقتصادية
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جرينتش+2 11:38
فيصل الفايز والمنتدى العربي ينعيان العين الأسبق واصف عازر
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