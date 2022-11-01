فيصل الفايز والمنتدى العربي ينعيان العين الأسبق واصف عازر

نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق واصف عازر الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء.

واعرب الفايز عن أحر التعازي والمواساة لأسرة وذوي المرحوم، مشيدا بمناقب المرحوم ودوره الكبير في خدمة وطنه ومليكه في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها وعمل بها، خاصة في مجال العمل البرلماني ودوره التشريعي والرقابي في مجلس الأعيان، داعيا المولى عز وجل أن يرحمه ويلهم ذويه وأسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

كما نعت الهيئة الإدارية للمنتدى العربي وهيئته العامة ومجلس امنائه الرمز العروبي الكبير معالي الدكتور واصف عازر (ابو خالد) العضو المؤسس في المنتدى العربي وعضو مجلس الأمناء، وأحد ابرز القادة السابقين لحزب البعث العربي الاشتراكي في الأردن في مطلع ستينات القرن الماضي،

وجاء في بيان النعي، ان الفقيد قد قضى حياته مؤمنا بأهداف امته العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية واسترداد اجزاء الوطن السليبة ، وفي مقدمتها فلسطين التي تشهد هذه الايام بداية مواجهة مسلحة مع العدو الصهيوني الغاصب،

ودعا المنتدى العربي المولى جلّت قدرته ان يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ورضوانه، وان يدخله فسيح جناته وان يلهم اهله واصدقاءه وآل عازر الكرام جميل الصبر وحسن العزاء.

انا لله وانا اليه راجعون