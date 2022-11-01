حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي اليوم الثلاثاء وزخات متفرقة غدا

تتأثر المملكة تدريجياً اليوم الثلاثاء، بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانا في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى المملكة يوم غدٍ الأربعاء، تحت تأثير حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع تساقط زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناَ في مناطق البادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء الخميس مستقرة، ولطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 – 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 – 11، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 10، وفي مرتفعات الشراة 18 – 8، وفي مناطق البادية 25 – 12، وفي مناطق السهول 23 – 13، وفي الأغوار الشمالية 30 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 21، وفي البحر الميت 30 – 20، وفي خليج العقبة 29 – 20 درجة مئوية.

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