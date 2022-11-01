على ذمة موقع "أفريكا إنتليجنس".. موجة استقالات بين ضباط المخابرات المصرية احتجاجا على سياسات السيسي الاقتصادية
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جرينتش+2 03:44
حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي اليوم الثلاثاء وزخات متفرقة غدا
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