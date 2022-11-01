الأحوال المدنية تطلق خدمات إلكترونية لإصدار دفتر عائلة

أطلقت دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، خدمات إلكترونية جديدة خاصة بإصدار دفاتر العائلة.

وقال مدير عام الدائرة، فهد العموش في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن إطلاق الخدمات الإلكترونية المتعلقة بإصدار وتجديد دفتر العائلة جاء للتسهيل على المواطنين، وتقديم الخدمة الفضلى لهم، وتماشيا مع تقديم خدمات الدائرة إلكترونيا وصولاً لاستكمال خطة التحول الإلكتروني للدائرة.

وأضاف أن إطلاق الخدمات المتعلقة بإصدار دفتر العائلة، جاء استكمالا للخدمات الإلكترونية التي أطلقتها سابقا، والبالغة 15 خدمة؛ تمكينا للمواطنين من إصدار وثائقهم إلكترونيا، وتخفيفا عنهم وتوفيرا لوقتهم وجهدهم.

وبين أن بإمكان المواطنين الاستفادة من الخدمات الجديدة المتعلقة بإصدار دفتر عائلة لأول مرة، أو تجديده، أو إصداره كبدل تالف، أو بدل فاقد من خلال طلب الخدمة عبر البوابة الإلكترونية (موقع الدائرة الرسمي www.cspd.gov.jo) ثم اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية، أو الدخول إلى رابط الخدمات الإلكترونية https://eservices.cspd.gov.jo، ثم فتح حساب إلكتروني لتفعيل الحساب من خلال إرسال صورة المواطن مع البطاقة الشخصية، للتحقق من شخصية طالب الخدمة، وتفعيل الحساب ودفع الرسوم إلكترونياً عن طريق أي فواتيركم (eFAWATEERcom).

وأكد العموش أن قبول الطلب الإلكتروني المتعلق بتجديد دفتر العائلة يكون من قبل من أحد أفراد الأسرة البالغين المسجلين في القيد المدني لإصدار دفتر العائلة كتجديد أو بدل تالف، أما إصدار دفتر العائلة لأول مرة، فيكون من قبل أحد الزوجين إلكترونيا، وعند طلب خدمة إصدار دفتر العائلة كبدل فاقد، فيكون التقدم بالطلب من رب الأسرة شخصيا وحسب التعليمات المطبقة في الدائرة.

بدورها، قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في بيان، إن العمل على هذه الخدمات يأتي ضمن جهود الوزارة لتسريع عملية التحول الرقمي في المملكة بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ سعيا لتطوير الخدمات الرقمية لتحل مكان الخدمات المكانية، ووصولا إلى خدمات رقمية كاملة تشمل جميع القطاعات، ما يسهل على المواطنين الوصول إلى نافذة موحدة لخدمات حكومية مترابطة، والتي تعتبر أحد أهداف خطة تطوير القطاع العام.

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