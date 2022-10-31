786.5 مليون دينار أرباح الفوسفات للربع الثالث من العام الحالي

حققت شركة مناجم الفوسفات الاردنية ارتفاعا كبيرا في صافي الأرباح قبل الضريبة خلال الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ نحو 786.5 مليون دينار ، وبنسبة تحسن مقدارها 224.5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 242.384 مليون دينار.

كما بلغ صافي أرباح الشركة بعد الضريبة، بحسب نتائج اعمالها للربع الثالث من العام الحالي، 600.2 مليون دينار بنسبة زيادة مقدارها 232 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 180.7 مليون دينار.

واظهرت النتائج ارتفاعا في صافي الأرباح التشغيلية للشركة لنهاية الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ 723.1 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 227 مليون دينار، وبنسبة زيادة مقدارها 219 بالمئة .

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، ان نتائج أعمال الشركة للربع الثالث من العام الحالي، أظهرت ارتفاعا في صافي المبيعات لنهاية الربع الثالث لهذا العام، والذي بلغ مليارا و400 مليون و267 ألف دينار، بنسبة زيادة مقدارها 102 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 693.5 مليون دينار.

كما أظهرت النتائج انخفاضا بنسبة تكلفة المبيعات/ الى المبيعات بمقدار 15.3 بالمئة، وبنسبة تحسن 28.8 بالمئة نتيجة لنجاح خطط ومشاريع خفض الكلف وكفاءة إدارة الموارد.

وفيما يتعلق بأرقام قائمة المركز المالي للمجموعة، قال الذنيبات، ان التقرير أظهر تحسنا كبيرا في نتائجها لنهاية الربع الثالث حيث ارتفعت قيمة صافي اجمالي الموجودات بمقدار 456.8 مليون دينار، وبنسبة تحسن بلغت 30 بالمئة مثلما انخفضت مديونية الشركة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنهاية العام الماضي 2021، بمقدار 16.73 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت 25 بالمئة .

وأشار الى ان النتائج أظهرت ارتفاعا في كميات انتاج الفوسفات الخام لتبلغ 8.495 مليون طن، فيما بلغت لنفس الفترة من العام الماضي 7.050 مليون طن، وبنسبة زيادة بلغت 20.5 بالمئة ، فيما ارتفعت كميات الفوسفات الخام المباعة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، الى 8.283 مليون طن، وبنسبة زيادة 19.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 6.928 مليون طن.

وأوضح الذنيبات، ان كميات سماد الداب المباعة لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، بلغت 547.292 ألف طن، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 526.191 ألف طن وبنسبة انجاز من الخطة التسويقية بلغت 106.48 بالمئة .