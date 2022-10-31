يديعوت أحرونوت: تفاقم القلق الاسرائيلي جراء موجة العمليات الفدائية المنفردة، وفقدان الاستقرار السياسي في الدولة

اذا عاد لرئاسة الحكومة.. نتنياهو يتعهد بتجميد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مثلما فعل سابقاً مع اتفاق أوسلو
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جرينتش+2 04:24
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