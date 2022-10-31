ورقة الـ 50 دينار اردني القديمة ما زالت قيد التداول في غزة

غزة – قالت مؤسسات مصرفية عاملة في غزة، اليوم الاثنين، إن ورقة النقد من فئة (50 دينارً أردنيًا) الإصدار الرابع لا تزال قيد التداول.

وأكدت محلات صرافة عاملة بغزة لوكالة “صفا”، أن هذه الورقة النقدية الموسومة بصورة العاهل الأردني عبد الله الثاني باللباس الرسمي قيد التداول، نافية الأخبار المتداولة بوقف التعامل بها.

وذكرت هذه المحال أن الأخبار المتداولة حول توقف التعامل بهذه النسخة من فئة الـ (50 دينار) مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وتداولت أخبار منتشرة في صفحات التواصل الاجتماعي توقف تعامل محلات الصرافة في قطاع غزة مع هذا الإصدار من الورقة النقدية.