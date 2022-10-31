نفي وفاة المطربة شيرين، والكشف عن آخر تطورات وضعها الصحي

وجه نقيب المهن الموسيقية المصرية، مصطفى كامل الشكر للفنانة أنغام على دورها الإنساني في أزمة شيرين عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية”، على قناة mbc مصر.

وقال مصطفى: “أنغام محتوية أسرة شيرين بشكل كبير، بالإضافة إلى الفنانة غادة عبدالرازق، وغيرهما من الفنانين الذين يقومون بدور إنساني وداعم للمطربة شيرين”.

وكشف أن شيرين عبدالوهاب ردت على مدير أعمالها ميمي فؤاد من خلال الهاتف، وطلبت منه أن يرسل لي بوكيه ورد بمناسبة انتخابي نقيبا للمهن الموسيقية.

وتحدث عن تطورات حالتها الصحية قائلا: “شيرين في حالة استشفاء وتمر بحالة جيدة، ونتمنى عودتها”، موجهاً رسالة لها: “أنتي وردتنا وربنا يقومك بألف سلامة وتقابلك النقابة والشعب المصري والعربي بالورود”.

وفي سياق متصل، أصدر المستشار ياسر قنطوش بيانا صحافياً خلال الأيام الماضية أكد فيه أن موكلته الفنانة شيرين عبد الوهاب مازالت تتلقى العلاج اللازم لها داخل مصر، ولن تسافر لخارج البلاد بعد الأخبار التي ترددت مؤخراً عن مغادرتها الى بلد أوروبي.

كما أصدر قنطوش بيانًا جديدًا، امس الأحد، بخصوص ما يتم تداوله على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حول وفاة موكلته أو سفرها للخارج.

وجاء في البيان: “بخصوص ما يتم تداوله على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة وشائعات عن وفاة الفنان شيرين عبدالوهاب أو سفرها للخارج أو إطلاق التهم والشائعات بشأنها: يهيب المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب بالجميع عدم تداول مثل هذه الأكاذيب وتحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار”.

وتابع البيان: “وسوف يقوم مكتبنا بتتبع مصدر تلك الأخبار والشائعات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يطلق هذه الشائعات المغرضة بشأن الفنانة بدون مستند أو دليل وغير مراعيا لحرمة الحياة الخاصة للفنانة”.

ولا تزال أزمة شيرين عبد الوهاب تتصدر مواقع التواصل الاحتماعي ومحركات البحث عبر السوشيال ميديا، وذلك بعدما أعلن شقيقها ووالدتها أنها كانت تتعاطى المخدرات، وتم احتجازها في إحدى المستشفيات للأمراض النفسية والعقلية.