اذا عاد لرئاسة الحكومة.. نتنياهو يتعهد بتجميد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مثلما فعل سابقاً مع اتفاق أوسلو
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جرينتش+2 04:23
قطر تبدأ بتطبيق إجراءات خاصة بكأس العالم اعتباراً من غد الثلاثاء
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