شباب “عرين الأسود”.. بطولات تؤرق دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية ودول التطبيع

شيع عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة نابلس شهداء المدينة الخمسة المنتمين لمجموعة ” عرين الأسود ” وهم أحد قادتها وديع حوح، ورفاقه علي عنتر، حمدي شرف، حمدي قيم، ومشعل بغدادي الذين استشهدوا في اشتباكات مسلحة دارت بينهم وبين جنود الاحتلال في شوارع وأزقة المدينة القديمة ليلة الثلاثاء 25/ 10/ 2022.

حركة ” عرين الأسود ” التي لا تتبع أيا من فصائل المقاومة الفلسطينية التقليدية الموجودة في الساحة تتمتع بتأييد شعبي جارف في الضفة الغربية وغزة، وأصبحت من أبرز حركات المقاومة الفلسطينية التي ترفض الفصائلية، وتعمل وفق استراتيجية واعية من أجل إشعال مقاومة فلسطينية شعبية شاملة متواصلة يتجاوز وجودها ونشاطاتها مدينة نابلس، ويشمل جميع مدن وبلدات وقرى ومخيمات الضفة وتحويلها إلى بركان في وجه دولة الاحتلال ومستوطنيها.

أي إن مجموعة ” عرين الأسود ” وكتائب جنين، وطول كرم، وطوباس، ومخيم بلاطة التي تركز على تسليح وإعداد الشباب الفلسطيني المؤمن بوحدة السلاح والهدف واتباع سياسة الهجوم السريع كنهج للمقاومة، أصبحت تشكل معادلة قوية في الصراع مع دولة الاحتلال، وتسبب لها صداعا وأرقا، خاصة بعد أن نجح شباب العرين والكتائب الأخرى في تحويل الحالة الأمنية لها ولجيشها ومستوطنيها إلى حالة من الرعب المتواصل الذي كان بارزا في عملياتهم الأخيرة في محافظتي نابلس وجنين وغيرهما من المحافظات الفلسطينية، مما أرغمها على الاعتراف بأن جيشها بدأ يصطدم بنوع آخر من المقاومين الفلسطينيين الجدد، أو مقاومي الجيل الثالث الذين يعدّون الأشد خطرا على أمنها، لأنهم يمتازون بكونهم أكثر جرأة وشجاعة وبراعة في الاعداد والتخطيط، يسعون للمواجهة، يرفضون الاستسلام، ولا يهابون الموت.

كذلك فإن تشييع أبطال نابلس وجنين بمشاركة شعبية عارمة ومشاهد مهيبة دليل قاطع على رفض الشعب الفلسطيني للاستسلام والحلول الهزلية، وعلى مبايعته للمقاومة، والتفافه حول ” عرين الأسود ” والكتائب الأخرى المتعاونة معها، وعلى أن هذا الالتفاف الشعبي حول المقاومة يشكل معضلة للفصائل الفلسطينية المتناحرة التي مازالت تتمسك بالانقسام وبانتماءاتها الأيديولوجية التي عفا عليها الزمن، وللفلسطينيين الذين ما زالوا يؤمنون بمهزلة اتفاق ” أوسلو ” الذي حوله الصهاينة إلى فرصة لحفظ أمنهم وحمايتهم، ونهب المزيد من الأرض، والتوسع الاستيطاني، وجعل حل الدولتين مجرد أضغاث أحلام.

أما بالنسبة لقادة دول التطبيع فقد كشفت المقاومة المستور وهو ان ” صديقتهم إسرائيل ” لا تهتم إلا بمصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية واختراقها لمؤسسات حكمهم ودولهم، وتعتدي وتقتل وتدمر كما تشاء في فلسطين والأماكن المقدسة وهم يتفرجون؛ وعندما تهاجم دولة الاحتلال المدن الفلسطينية وتدنس الأماكن المقدسة، وتستخدم جيشها وطائراتها ومستوطنيها لتقتل وتدمر كما تشاء، فإنهم يتدخلون بإذلال واستحياء، ويتوسلون إليها لوقف عدوانها، لكنها لا تستجيب لرجائهم وتستمر حتى تحقق ما تريد!

فهل ستستمر وتقوى مجموعة شباب” عرين الأسود ” والمجموعات الشبابية الفلسطينية الأخرى ككتائب ” جنين، وطول كرم، وطوباس وغيرها ” وتنسق وتعمل معا وتنجح في إشعال انتفاضة شعبية ثالثة؟ وماذا ستكون تداعيات إشعالها على ” زلم أوسلو ” وقادة التطبيع العرب؟ الدلائل تشير إلى ان الانتفاضة الثالثة قد بدأت فعلا لأن الشعب الفلسطيني بات يدرك تماما أن جميع محاولات تحقيق السلام قد فشلت، وإن الاحتلال لن يزول إلا بالمقاومة الشعبية الشاملة الطويلة الأمد. ولهذا فإنه من المرجح ان اندلاعها بشكل واسع سيطيح باتفاقات وقيادات سلام ” أوسلو “، ويخلق واقعا فلسطينيا جديدا بقيادات واستراتيجية مقاومة موحدة. أما بالنسبة لقادة التطبيع فإنهم يدركون أن هرولتهم لتل أبيب لم تحقق لدولهم وشعوبهم أي فوائد؛ ولهذا فإنهم ضد اندلاع انتفاضة ثالثة تضعهم في مأزق أمام شعوبهم المؤيدة للفلسطينيين والرافضة للتطبيع، وقد تزعزع استقرار أنظمتهم وتعرضها للانهيار!

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