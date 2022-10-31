اذا عاد لرئاسة الحكومة.. نتنياهو يتعهد بتجميد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مثلما فعل سابقاً مع اتفاق أوسلو
أهم العناوين
جرينتش+2 11:52
سيناتور أمريكي يدعو “للجهاد” لتدمير روسيا بأي ثمن، لأنها دولة مسيحية أرثوذكسية تناهض المثليين والمتحولين جنسياً/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني