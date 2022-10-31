تخفيض أسعار البنزين بنوعيه، ورفع الديزل والكاز للشهر المقبل

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض أسعار مادة البنزين أوكتان 90 والبنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلساً لكل منهما.

وبحسب قرار اللجنة وبعد تطبيق المعادلة السعرية على سعر المادتين وفقا للأسعار العالمية يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر تشرين الثاني 910 فلسات للتر بدلاً من 925 فلسا للتر، ويصبح سعر البنزين أوكتان (95) 1155 فلسا للتر بدلا من 1170 فلسا للتر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري الذي عقد، اليوم الاثنين، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 تشرين الثاني المقبل)، حيت جرى استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الأول الحالي ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيلول الماضي.

وعند تطبيق المعادلة السعرية لمادتي الديزل والكاز وفقا للأسعار العالمية، تبين أن التكلفة الفعلية لمادة الديزل تبلغ 950 فلسا للتر ولمادة الكاز 890 فلسا للتر.

وللتخفيف على المواطنين وتماشيا مع سياسة الرفع التدريجي للأسعار وصولاً إلى تكلفتها الفعلية، تقرر رفع سعر مادتي الديزل والكاز بمقدار 35 فلسا لكل منهما، وبذلك يصبح سعري الديزل والكاز 860 فلسا للتر بدلاً من 825 فلسا للتر،

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع من 90 دولارا للبرميل في شهر أيلول الماضي إلى 93.4 دولار للبرميل المسجل في شهر تشرين الأول الحالي.

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