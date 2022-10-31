اذا عاد لرئاسة الحكومة.. نتنياهو يتعهد بتجميد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مثلما فعل سابقاً مع اتفاق أوسلو
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جرينتش+2 04:22
إصابة أحد ضباط مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية في لواء الرمثا
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