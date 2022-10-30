فيديو: لحظة تنفيذ الشهيد الجعبري عملية فدائية بمستوطنة “كريات أربع”، وقيام رئيس المستوطنة بدهسه بعربة مدرعة

الخليل – وثقت كاميرا مراقبة عملية إطلاق النار التي وقعت في مستوطنة “كريات أربع” بالخليل، ليل امس السبت، وأظهرت اللقطات منفذ العملية الشهيد محمد الجعبري وفي يده بندقية من طراز M-16 يطلق النار على سيارة.

كما سجلت عدسات الكاميرا عملية دهس البطل الجعبري التي أقدم عليها رئيس المستوطنة، بعدما عجزوا عن مقاومته بالرصاص.

وقال موقع “واي نت” إن المنفذ الجعبري أطلق النار على مستوطنين من بندقية من طراز M-16 ثم استكمل العمل بإطلاق النار على القوات الطبية والأمنية التي تم استدعاؤها إلى مكان الحادث.

وأشار الموقع إلى أن رئيس أركان كريات أربع دهس منفذ العملية بمركبته المدرعة.

وأسفرت عملية إطلاق النار عن مقتل مستوطن وإصابة 5 أخرين وصفت جراح أحدهم بالخطيرة.

وقد فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، طوقًا محكمًا على مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بإغلاق مداخلها كافة، وكثف المستوطنون الاعتداءات على السيارات الفلسطينية على الشوارع القريبة من المستوطنات.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال أغلق مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، وأغلق المدخل الغربي “فرش الهوا”، والمدخل الشمالي، ومدخل دوار بيت عينون ومدخل الفحص ودوار خربة قلقس ومنطقة الحرايق بالقرب من مستوطنة “بيت حجاي”.

وقام مستوطنون بالاعتداء على السيارات الفلسطينية ورشقها بالحجارة بالقرب من خربة قلقس، ومستوطنة “بيت حجاي” ومستوطنة “كريات اربع”.

وتتواصل المواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة الخليل، والتي تصاعدت في أعقاب العملية الفدائية التي أدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين في مستوطنة كريات أربع.

واندلعت صباح اليوم مواجهات على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل وسط إطلاق للرصاص الحي تجاه الشبان.

وكانت المواجهات قد امتدت الى عدة أحياء في المدينة تخللها إلقاء زجاجات حارقة وحجارة وإشعال الإطارات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال إضافة نموذج مراسلة منزل الشهيد الفدائي محمد الجعبري في منطقة قيزون بالخليل، واعتقلت شقيقه نبيل وأغلقت الطرق المؤدية إليه.

وأغلقت قوات الاحتلال معظم مداخل مدينة الخليل بالحواجز والسواتر الترابية صباح اليوم، وبينها مدخل رأس الجورة وطريق فرش الهوى وطريق بيت عينون وطريق الفحص جنوب الخليل.

وأطلق مقاومون النار الليلة الماضية من سيارة مسرعة تجاه قوة لجيش الاحتلال قرب بني نعيم قضاء الخليل.

وفي رام الله لحقت أضرار في حافلة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة قرب قرية أم صفا.

وعمت الأراضي الفلسطينية الليلة الماضية احتفالات واسعة من المواطنين وخاصة في الخليل منذ لحظة إعلان اسم منفذ عملية إطلاق النار، الشاب الشهيد محمد كامل الجعبري (35عاما).

والشهيد الجعبري متزوج وأب لطفلين ويعمل مدرسا لمادة التربية الإسلامية في مدارس الخليل.

وباركت فصائل فلسطينية عملية إطلاق النار الفدائية في الخليل، جنوب الضفة الغربية، ودعت إلى تصاعد المقاومة.

لحظة ارتقاء الشهيد محمد الجعبري بعد تنفيذه عملية كريات أربع pic.twitter.com/JbRQ0iG7X0 — حسن التميمي 🇵🇸 (@HassanTamimi_) October 29, 2022