ضبط مليون دولار مزيفة بحوزة 3 أشخاص بلواء الرمثا

تمكن العاملون في إدارة البحث الجنائي من ضبط مليون دولار مزيفة بحوزة 3 أشخاص في لواء الرمثا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ معلومات وردت للعاملين في إدارة البحث الجنائي حول امتلاك مجموعة من الأشخاص لكميات كبيرة من العملة المزيفة ونيتهم ترويجها في الأسواق وبين المواطنين.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً خاصاً تولى متابعة تلك المعلومات، إذ تمكن من التأكد منها ومكان إخفائها وجرت مداهمته، وأُلقي القبض على ثلاثة أشخاص، لافتا إلى أنه وبتفتيش المكان عثر على ما يزيد على مليون دولار مزيفة، وبوشرت التحقيقات تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

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